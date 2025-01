Isabela se quedó en SHOCK tras la última conversación con Eduardo en la sala de su casa. Y el regreso de su mejor amiga Mónica antes de que termine su horario laboral la distrajo de sus propios pensamientos.

Pero, al tenerla ahí, aprovechó en contarle TODO lo que había vivido minutos antes. “Siento que no sé nada. ¿Qué pasa, Mona, si yo realmente lo amo y no me quiero dar cuenta porque creo que siempre va a estar ahí? Quizás podría formar una familia con él y todas las cosas que las chicas quieren, pero…”, comentó.

En ese momento, Mónica NO soportó más y la detuvo: “Isa, ¿tú crees que podamos seguir hablando de esto después? Perdón, es que me duele demasiado la cabeza y necesito echarme un rato”. ¿Serán celos por ver que su MEJOR amiga volvería con Eduardo?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR