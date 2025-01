Vilma Rossi parece haberse dado cuenta que guardarle rencor a Betty Cruz no le ayuda a seguir adelante. Así que al ver que su hijo Santiago ya superó que Pamela lo haya dejado plantado en el altar, la mujer parece querer recuperar a su ex mejor amiga. Así que, al verla conversando con su esposo César, decidió acercarse para comunicárselo.

“Me gusta haberlos encontrado juntos, yo quería hablar contigo. He estado pensando sobre lo que pasó entre nosotras dos”, empezó diciendo. Pero fue interrumpida por Betty: “¿Vamos a empezar con lo mismo? No, no, no, no, yo estoy hasta acá”.

Así que Vilma aclaró la situación. “Estaba pensando y creo que nos debemos una oportunidad, ¿no? Quiero que volvamos a ser amigas”, le dijo; dejando EN SHOCK a su vecina ante la propuesta.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

