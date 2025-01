Eduardo Salazar NO se da por vencido. Así que, luego de pedirle disculpas por su actitud, le suplicó una segunda oportunidad a Isabela Thompson de retomar su relación y su compromiso a matrimonio. Pero, luego del beso, la mujer le aclaró la situación. “Eduardo, yo no quiero confundirte. Yo ya tomé una decisión”, sentenció.

Y Eduardo hizo un intento por entenderla. “Isa, yo sé que este beso no significa que hemos regresado, pero no puedes negar que sigas sintiendo algo por mí”, aseveró.

Pero Isabela le recalcó que sus sentimientos NO son lo único que importa para retomar la relación. Así que Eduardo le hizo una promesa: “Yo sé que no es suficiente. Hay mucho por arreglar y mucho por mejorar. Pero yo sé que lo nuestro es verdad, y que podamos estar juntos para siempre. El amor hay que cuidarlo y yo a ti no te he cuidado”.

Aunque la mujer se siguió mostrando reacia a la propuesta de su ex prometido. “Eduardo, yo no puedo prometerte nada”. Así que Eduardo dejó el tema hasta ahí para darle su espacio para pensar las cosas; aunque, antes de irse, le pidió un último favor.

“Regresa a la oficina. No es justo que estés acá sola. Eres mi socia, te necesitamos en la oficina. Prometo que no te voy a molestar, no te voy a hacer preguntas, lo juro”, prometió. E Isabela aceptó pensar en la propuesta.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR