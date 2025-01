Eduardo Salazar reflexionó sobre su actuar previo ante Isabela Thompson al reclamarle sobre su presencia en el show de Santiago García. Así que optó por ir nuevamente a la casa de su ex prometida para pedirle disculpas por su actitud; AUNQUE ese NO era el único propósito de su visita.

“Necesito saber en qué momento lo nuestro si fue al tacho. ¿Te acuerdas cómo éramos antes? Éramos felices, teníamos planes, proyectos, viajes. ¿Te acuerdas de la casa en Paracas con la que soñábamos? Tú querías que la habitación tenga vista al mar”, le recordó.

Y, a pesar de que intentó evitarlo, a Isabela se le ablandó el corazón y dejó que Eduardo continuara con su discurso. “Isa, yo te amo. Y solo he amado así a dos mujeres en mi vida: a ti y a la mamá de Manu. Y no puedo perderlas a ambas. No puedo. Isa, te ofrezco mi vida entera. Lo único que quieres es hacerte feliz”, sentenció.

En ese momento, Eduardo dio un par de pasos adelanto y selló su promesa con un beso a Isabela. La mujer no dudó en corresponderle.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

