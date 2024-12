En Pobre Novio, Eduardo e Isabela no pasan por su mejor momento. Tras algunas discrepancias entre la pareja, hoy Eduardo, al llegar a casa, se sinceró y trató de arreglar las cosas con ella: “Soy consciente de que de nada sirve ponerte velas y pedirte disculpas. Puse en duda tus sentimientos y no mereces eso, pero te juro que no va a volver a pasar”.

La cara de Isabela pasó de la molestia a la comprensión, y mientras ambos se miraban a los ojos, Eduardo prosiguió: “Isa, yo realmente te amo”. A lo que Isabela, con voz tranquila, respondió: “Yo también te amo”, mientras tomaba la mano de su novio.

El momento de reconciliación continuó con Eduardo reafirmando sus sentimientos: “No hay nada más importante que tú y mi hija, nada tiene sentido si tú no estás a mi lado”. Isabela, conmovida, no dudó en abrazarlo y darle un tierno beso, sellando así su reconciliación.

Sin embargo, cuando todo parecía que iba a estar bien, Eduardo comenzó a sentir un extraño dolor estomacal. ¿Qué habrá sucedido? La situación dejó a ambos preocupados, y la incertidumbre sobre su salud se adueñó del momento.

Sin embargo, cuando todo parecía que iba a estar bien, Eduardo comenzó a sentir un extraño dolor estomacal. ¿Qué habrá sucedido? La situación dejó a ambos preocupados, y la incertidumbre sobre su salud se adueñó del momento.



¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

