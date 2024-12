Tras el polémico encuentro entre Pamela y Santiago en un café, Eduardo llamó al pobre novio para una conversación privada en su oficina. La reunión, lejos de calmar las aguas, terminó generando más conflictos.

Con varios auspiciadores llamando para cuestionar lo sucedido, Eduardo increpó a Santiago: “Esto es un negocio y tú tienes un compromiso, no te damos 10 mil dólares por tener la cara bonita”. Santiago, tratando de justificarse, mencionó que Pamela había sido su amiga, pero Eduardo lo interrumpió bruscamente: “A mí Pamela no me interesa”.



Molesto por el tono de Eduardo, Santiago respondió firmemente: “Bájame el tono de voz, por favor. Yo sé que me equivoqué, pero no puedes subirme la voz de esa manera, tienes que respetarme un poco”.

Lejos de calmarse, Eduardo lanzó una advertencia antes de retirarse: “Si quieres seguir en el negocio, a Pamela no la vuelves a ver”, y se dirigió a conversar con la prensa.

La relación entre los personajes parece complicarse aún más, y las decisiones de Eduardo podrían traer consecuencias inesperadas.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.