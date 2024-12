Durante el encuentro en el café, Pamela y Santiago fueron fotografiados por un grupo de chicas que cuestionaron si la famosa rifa no sería una estafa. Esto generó incomodidad entre ellos, y Pamela, tratando de aliviar la situación, le sugirió: “¿Y si nos vamos a otro lado, Santi?“, mientras se mostraba cercana.

Santiago, algo confundido, preguntó: “¿Qué?”, y Pamela aclaró: “A otro café, sonso. ¿Qué estás pensando?“. Sin embargo, la situación no avanzó más, ya que Santiago decidió cortar la conversación: “No tenemos nada más que hablar, no existe nada entre nosotros“. Pamela, con sinceridad, dijo: “Me ha dado mucho gusto verte, en verdad“, pero Santiago simplemente se fue.



No te pierdas el próximo capítulo de “Pobre Novio” para descubrir cómo esta reunión afectará sus vidas y la historia de la rifa.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.