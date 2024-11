Este lunes 04 de noviembre se transmitió el capítulo 131 de “Pituca sin Lucas” por la señal de Latina Televisión. En este nuevo episodio, Techi De La Puente se muestra exhausta al tener que lidiar a diario con su aún esposo José Antonio Rizo Patrón. El hombre decidió que era la mejor opción cambiar a su hija Piedad de colegio sin siquiera consultarle la opinión a la mamá.

La madre se enteró de eso a través de una llamada por parte de su propia hija. “José Antonio sacó a Piedad del Sinchi Roca y la llevó a su antiguo colegio”, se lamentó Techi,

Y, cuando se dispuso a reclamarle a José Antonio por cambiar de colegio de Piedad, Techi recibió una especie de “ultimátum” para que aclare su relación con Manuel Gallardo mostrándole una foto de ambos besándose en la oficina del terminal. “¿Me puedes explicar esto?”, le dijo mostrándole la imagen.

Otro de los momentos más fuertes del episodio estuvo protagonizado por la Cocó y don Bernardo. La mujer NEGÓ conocer al hombre y aseguró que simplemente era su jardinero.

En tanto, María Gracia le pidió un GRAN FAVOR a su mamá. “Quiero que me acompañes al ginecólogo, quiero empezar a cuidarme”. Mientras que Franco optó por contarle la verdad a Belén sobre por qué no la vio en su casa en Casuarinas.“Yo sí fui a visitarte, pero me encontré con tu papá en la puerta y no me dejó entrar. Es más, me dijo que no volviera a verte”, le resaltó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.