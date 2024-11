Don Bernardo no aguantaba un minuto más sin ver a su amada Cocó. Así que el hombre se trasladó hasta Casuarinas con un ramo de flores y dulces para su querida vecina. Lo que NUNCA esperó el hombre fue el recibimiento que tuvo por parte de la abuela de las Rizo Patrón.

El hombre llegó todo galante a la propiedad y, al verla, le dijo: “Disculpe que venga así sin avisar, pero es que usted no me contesta las llamadas ni los mensajes y parece que en este cerro no hay señal”.

Cocó se SORPRENDIÓ al verlo en su terraza justo en el momento que compartía junto a sus amigas pitucas. Pero, para no “quedar mal” ante sus amistades, hizo como que no conocía al dueño de la bodega del barrio.

“Sí, el señor Bernardo vivía al lado de esa casita minúscula donde estuve arrinconada y como él es jardinero le pedí que viniera a cortar el césped y así se ganaba una buena propina… Señor Bernardo, cuando le pedí que trajera flores me refería a semillas, no un ramo de flores, es que él es tan pintoresco, ¿por qué no va con Flor al patio y ella le indica lo que tiene que hacer?”, aseguró, dejando sin palabras a Don Bernardo.

Así que al ver la incómoda situación que se había formado, Don Bernardo accedió y se retiró del lugar con cara triste. “Sí, claro, yo le voy a dejar su jardín bien bonito como a usted le gusta. Estas flores tírelas y los dulces los puede compartir con este ramillete de damas. Permiso”, dijo para seguirle la corriente.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.