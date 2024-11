Franco Gallardo NO pudo seguir ocultando el secreto y vio la oportunidad de confesarle la verdad a Belén Rizo Patrón sobre por qué no fue a verla a su casa en Casuarinas.

Todo se dio gracias a que Belén se enteró que su papá había cambiado de colegio a Piedad sin preguntarle a la menor. “Me da miedo pensar que mi papá no cambió y que simplemente está haciéndose pasar por una buena persona para recuperarnos”, aseguró.

Franco aprovechó la situación para explicarle que, justamente, fue su papá quien no permitió verla en casa. “Yo sí fui a visitarte, pero me encontré con tu papá en la puerta y no me dejó entrar. Es más, me dijo que no volviera a verte”, le resaltó.

Belén se mostró INCRÉDULA ante la nueva información.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.