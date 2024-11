Techi De La Puente NO soporta a José Antonio Rizo Patrón entrometiéndose en su vida como si aún fuera su pareja. Y, la gota que derramó el vaso fue que él tome una decisión unilateralmente sobre la educación de la menor de sus hijas.

La mujer se enteró, por una llamada de la propia Piedad, que él la había cambiado de colegio: la sacó del Sinchi Roca para regresarla a su escuela de Casuarinas. “José Antonio sacó a Piedad del Sinchi Roca y la llevó a su antiguo colegio”, se lamentó Techi con Manuel, quien la acompañaba en ese momento.

El hombre no se quedó callado y agregó: “Peor que los conquistadores, anda agarrando terreno por donde sea. Techi tienes que frenarlo y vas a tener que darle la batalla, vecina de mi corazón (…) De verdad no permitas que ese tipo siga manejando tu vida porque ahora se está agarrando de tus hijas, pero si tú no lo frenas, en un par de meses, vas a estar metido en tu casa”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.