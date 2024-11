Felipe Arosemena está CANSADO de sentir las miradas de todos sus amigos y conocidos sobre su espalda tras ser plantado en el altar por María Gracia Rizo Patrón. Por eso, tomó una RADICAL decisión que cambiará el rumbo de su vida.

Y, para él, era necesario que Micaela Gallardo sea una de las primeras personas en saberlo. Así que la visitó en su casa y le lanzó la noticia: “Con todo esto de ser el novio choteado, me siento bien incómodo con mis amigos (…)Quiero hacer algo importante con mi carrera, Micaela, con mi vida. Postulé a la Cruz Roja y me eligieron. Me voy a Uganda, África”.

La única hija del “Tiburón” se quedó en shock ante la nueva información y, poco a poco, sintió el corazón roto nuevamente, así que se lo confesó a Felipe: “Es que yo pensé que ahora que tú y Gracia no están juntos, de repente nosotros…”. En ese momento, él también se sinceró “Micaela, perdóname. Tú sabes que yo ahorita no puedo empezar una relación. Tú eres importante para mí”.

Así que a Micaela no le quedó más opción que quedarse, de nuevo, con el amor en las manos.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.