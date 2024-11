Gracia Rizo Patrón NO sabía qué excusa inventarle a su mamá que explique por qué no estaba en el bar “El Paraíso” a la hora en que habían acordado recogerla. Así que a la joven no le quedó otra opción más que decirle la verdad.

“(Estaba en) La ex casa de Conchita, mamá. Nos prestó su casa para que Salvador y yo estamos más tranquilos”, aseguró. Y ante la insistencia de Techi, Gracia agregó: “Me quedé dormida, nos quedamos dormidos (…) Mamá, escúchame, ya soy adulta, sé lo que quiero”.

Y no solo eso. Gracia aprovechó la conversación para hacerle un pedido especial a su progenitora. “Quiero que me acompañes al ginecólogo, quiero empezar a cuidarme”. Y, más allá de juzgarla, Techi se mostró dispuesta a acompañarla en el proceso, pero antes quería estar segura de que era lo que su hija mayor quería.

“Yo no me casé con Felipe y tampoco voy a llegar virgen al matrimonio. Ya no pienso igual, yo estoy grande, tengo mis propias ideas”, sentenció la joven. “Me encanta que te sientas libre de confiar en mí y hablar conmigo. Siempre”, le agradeció su madre.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.