Techi De La Puente llegó a casa completamente FURIOSA tras enterarse que José Antonio Rizo Patrón había cambiado a su hija de colegio. “¿Por qué la cambiaste sin consultármelo?”, le cuestionó.

Pero para el hombre, la situación no era para tanto. “Porque pensé que ibas a estar de acuerdo (…) Piedad no tiene por qué estudiar en un colegio público, si hay plata para pagar una educación de primera como corresponde”, recalcó.

Techi NO estaba dispuesta a ceder en esta discusión sobre el futuro de su hija. “¿No podías esperarte hasta el próximo año? Piedad no es una muñeca que puedes mover de un lugar a otro. ¿Tú te has olvidado todos los cambios que sufrieron nuestras hijas cuando nos abandonaste?”, le cuestionó. “Los chicos se acostumbran a todo Techi. Cuando sea grande me lo va a agradecer”, respondió tranquilamente el hombre.

Y la situación se volcó en contra de Techi cuando José Antonio le reclamó por su relación con Manuel. “Si tú quieres andar con ese marginal es un asunto tuyo, pero a mi hija no la vas a perjudicar por tu falta de juicio”, sentenció el hombre. “¿Hasta cuándo vas a seguir con ese tema? Estamos hablando de otra cosa”, intentó evadirlo la mujer.

Así que José Antonio sacó su celular donde tenía una fotografía de su aún esposa dándose un beso con el “Tiburón”. “Hasta que me digas la verdad, ¿me puedes explicar esto?”, le suplicó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.