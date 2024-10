Este jueves 17 de octubre se transmitió el nuevo capítulo de “Pituca sin Lucas“. El episodio 119 estuvo cargado de sorpresas y revelaciones; tal como la promesa de José Antonio Rizo Patrón a Techi De La Puente que, en caso de que su negocio sea exitoso, pueda devolverles la vida de lujo en Casuarinas a ella y a sus hijas.

“(El negocio es) Un tema con un inversionista; no quiero contar mucho porque no quiero salarlo. El tema es que si este negocio sale, voy a poder sacarlas por fin de este lugar”, sentenció el hombre.

Además, José Antonio Rizo Patrón se enteró de la extraña cercanía entre la vecina Micaela Gallardo y el ex novio de su hija Gracia, Felipe Arosemena. Franco Gallardo intentó esquivar el tema, pero terminó revelando parte de la verdad: “Ambos estudian medicina en la misma universidad. Lo que pasa es que a Mica no le vacilan mucho las iglesias (y por eso no fue a la boda), es que a nosotros no nos criaron en una religión y esas cosas, pero igual iba a ir a la fiesta

Asimismo, la Cocó y Don Bernardo estaban disfrutando de una velada romántica al ritmo del tango en un salón de baile. Sin embargo, fueron interrumpidos por Sandrita. La mujer armó todo un escándalo y terminó jalando por el cabello a la abuela de las Rizo Patrón.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.