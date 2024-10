Goyito no imaginó que los celos de Conchita NO tenían límites. Por eso, al descubrir lo que había hecho su amiga, se mostró completamente indignado y le exigió las explicaciones del caso.

El joven le reclamó a Conchita por mostrarse celosa de su amor con Génesis, así que le pidió que no se meta en la relación. “Ella me quiere y yo la quiero y soy un hombre feliz”, sentenció.

Y, en ese momento, Goyo recibió un mensaje de su amada. Inmediatamente, la sonrisa: “¿Por qué no me dijiste que eras casado y que tenías 3 hijos? Me rompiste el corazón y mentir es un pecado”. Y ahí el joven explotó: “Conchita, tú fuiste a dejar a Génesis a su casa… ¿Y tú le dijiste que yo soy casado y tengo 3 hijos?”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.