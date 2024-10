Felipe Arosemena rompió en llanto en los brazos de Micaela Gallardo. La joven llegó hasta el bar donde el novio se estaba emborrachando y terminó derrumbándose por el cúmulo de emociones que había sentido en las últimas horas.

Pero el joven no se iba a quedar con la duda y le preguntó: “Micaela por favor, por favor, necesito saber la verdad. ¿Gracia no se casó conmigo porque está enamorada de Salvador? Por favor, estoy desesperado”.

Y, al saber que no tendría una respuesta por parte de su amiga, siguió lamentándose por ser plantado en el altar por Gracia. “Ella me dijo que me quería. Ella me dijo que lo único que quería era casarse conmigo y que lo de Salvador había sido un error. Es una mentirosa que me destruyó la vida. Me siento tan agobiado. He hecho un papelón delante de todo el mundo”, dijo entrecortado.

Micaela lo consoló: “Yo te quiero. Me parece genial que no te hayas casado con gracia. Creo que es lo mejor que has hecho”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.