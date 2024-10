Este martes 15 de octubre se transmitió el episodio 117 de “Pituca sin Lucas“. El corazón de Felipe Arosemena está completamente destrozado tras ser abandonado por María Gracia Rizo Patrón en el altar. Así que su mejor solución al dolor fue refugiarse en el alcohol. Pero su amiga Micaela Gallardo no lo dejó solo, y corrió a buscarlo una vez supo de su paradero.

“Soy un imbécil, porque soy un cobarde, un predecible y un aburrido. Me siento pésimo, Micaela. Quiero desaparecer. ¿Por qué Gracia me tuvo que hacer eso? Yo me moría por ella. Te juro que yo me moría por Gracia”, dijo con la voz entrecortada.

Y Micaela intentó consolarlo y darle ánimos de continuar con su vida. “No sé (por qué las personas que uno quiere te tienen que hacer tanto daño). Te juro que me encantaría saberlo. Pero mira, dentro de todo, es bueno que Gracia haya sido valiente y en el último minuto no se haya casado sin estar enamorada”.

Además, Franco le hizo un pedido especial a Belén: “Si en algún momento te llega a pasar lo mismo que te empieza a gustar otro o simplemente te das cuenta de que ya no me quieres, ¿me prometes que me lo vas a decir?”.

Y Belén le respondió de corazón: “Franco, obviamente. Además, conociéndome me daría cuenta muchísimo antes de casarme. Y yo también necesito que me prometas algo: Si a ti te vuelve a pasar lo que te pasó con Margarita, o sea que te comienza a gustar otra chica mientras estás conmigo, júrame que me lo vas a decir”.

Mientras que la pequeña Piedad tiene en mente que sus padres Techi y José Antonio se acerquen y no firmen el divorcio. Así que ejecutó su plan en la primera cena familiar que tienen luego de varios meses.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.