Franco Gallardo NO quiere atravesar la misma situación que Felipe Arosemena y ser plantado en el altar por una Rizo Patrón. Así que, en una sincera conversación con Belén, el joven le hizo un pedido especial.

“Belén, si en algún momento te llega a pasar lo mismo que te empieza a gustar otro o simplemente te das cuenta de que ya no me quieres, ¿me prometes que me lo vas a decir?”, le consultó el joven.

Por su lado, Belén también se sinceró de corazón: “Franco, obviamente. Además, conociéndome me daría cuenta muchísimo antes de casarme. Y yo también necesito que me prometas algo: Si a ti te vuelve a pasar lo que te pasó con Margarita, o sea que te comienza a gustar otra chica mientras estás conmigo, júrame que me lo vas a decir”.

Pero eso no fue todo. “Prefiero mil veces que me chotees antes de que me mientas. Me va a doler igual, sí, pero voy a sanar más rápido, o eso creo”, añadió Belén.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.