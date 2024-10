Salvador Gallardo está sumamente emocionado tras descubrir que María Gracia Rizo Patrón NO se casó con Felipe Arosemena porque, realmente, está enamorado de él. Así que, al recibir la visita de su amiga Ale en casa, decidió ponerle FIN a la situación.

La joven tenía la intención de quedarse con el joven a ver una película, pero antes le reclamó porque no tuvo noticias sobre él en todo el día. “Te llamé esta mañana y no me contestaste, luego te mandé un WhatsApp y tampoco me hiciste caso. ¿Qué pasó?”, le cuestionó.

Salvador no pudo ocultar más la verdad. “Mira Ale,tú eres una chica muy linda, eres divertida, graciosa, la pasamos bien, pero…”, empezó diciendo.

Y, rápidamente, Ale lo entendió todo: “Acá viene la choteada. No soy tonta”. “Ale, yo estoy enamorado de otra chica. Lo siento”, sentenció Salvador.

Pero la joven NO dejaría el tema ahí: “Ya, obviamente que de la vecina, ¿no? Mira, si no te hace caso, no vengas a buscarme. Yo no soy segundo plato de nadie. Chao”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.