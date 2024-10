Este martes 15 de octubre se transmite el capítulo 117 de “Pituca sin Lucas“. En esta nueva entrega, María Gracia se pondrá entre la espada y la pared al ser escuchada por José Antonio. Su padre estaría a punto de descubrir la VERDADERA razón por la que la joven CANCELÓ su boda con Felipe Arosemena. “Quiero hablar con Felipe y no quiero que mi papá sepa todavía. No tiene idea por qué ni por quién no me casé”, le confesará la joven a Salvador por videollamada.

Además, Micaela Gallardo encontrará a Felipe tomando, tras ser plantado por Gracia en el altar. Y él le hará un desgarradora pedido: “Tú sabes la verdad (del abandono de Gracia), dímela por favor”.

Mira AQUÍ el nuevo episodio de “Pituca sin Lucas” EN VIVO

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.