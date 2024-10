Sandra se presenta en la panadería para confrontar a Don Bernardo tras enterarse de su invitación a La Cocó. Con un tono sarcástico, le pregunta: “¿Y de mis gustos también te acuerdas, Bernie?” Su actitud refleja la incomodidad y los celos que siente al ver a su ex interesado en otra mujer, algo que evidentemente no ha superado.

Don Bernardo, sin perder la calma, responde: “Por supuesto que sí, me acuerdo de esa época no volverá,” dejando en claro que su relación con Sandra es parte del pasado. Sin embargo, Sandra insiste: “Ya me enteré de que la invitaste a salir, qué feo tú corazón,” mostrando su frustración y la tristeza de ver a alguien que fue importante para ella moverse en otra dirección.

Ante la reacción de Sandra, Don Bernardo mantiene su postura y comenta: “Ella vino solo por lo celosa que es,” sugiriendo que su ex sigue interesada en él.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.