María Gracia Rizo Patrón se siente en un mar de emociones tras dejar plantado a Felipe. Con sinceridad, expresa: “Me siento triste y avergonzada, siento que he sido la peor de todas con Felipe.” A pesar de sus sentimientos de culpa, también revela un importante sentido de alivio, asegurando: “A la vez me siento aliviada, me quito un peso de encima.”

Su hermana, Belén Rizo Patrón, la apoya y le dice: “Qué bueno que no te casaste,” reconociendo que fue lo mejor para Gracia. Por su parte, la muchacha reconoce y acepta los consejos de Belén, responde: “Hermanita, tú me lo dijiste tantas veces. Más vale tarde que nunca”.

Además, Gracia muestra gratitud hacia su padre por su intervención, comentando: “Felizmente mi papá se dio cuenta a tiempo y me ayudó a tomar la decisión”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.