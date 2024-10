María Gracia Rizo Patrón se siente profundamente agradecida con su padre, José Antonio, quien la “salvó” de una boda que no deseaba. Gracia confiesa: “Estábamos en el auto y yo sentía que me moría por dentro… Ha sido el acto más bonito, es lo mejor que has hecho por mí.” Esta reflexión revela su alivio y claridad tras la decisión de no casarse con Felipe.

José Antonio, con humor y humildad, responde: “Tampoco es que sea Superman, aunque tenga la facha”, resaltando su deseo de que su hija sea feliz. María Teresa de la Puente también la apoya, asegurando que “si te diste cuenta de que casarte no lo era, nosotros siempre te vamos a apoyar”, subrayando el respaldo familiar en momentos de crisis.

Sin embargo, Gracia expresa su pena por Felipe, sintiéndose culpable y reflexionando: “Él no se merecía esto, yo he sido una tonta.” Este momento destaca el conflicto interno de Gracia y la importancia del apoyo familiar en su proceso de autodescubrimiento

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.