María Gracia Rizo Patrón sabía, en su corazón, que NO iba a ser feliz al lado de Felipe Arosemena. Así que, una vez llegó a su casa, se bajó directamente a buscar a Salvador Gallardo.

La joven, aún vestida de novia, corrió a los brazos de su vecino. “Salvador, no me casé, no me casé, no me casé”, le gritó en medio del shock del joven y de su hermana Micaela, quien miraba atónita la escena.

Una vez más conscientes de la situación, Salvador le preguntó por todo lo sucedido en la ceremonia. “¿Qué dices? ¿Qué pasó? ¿No te casaste? ¿Qué fue?”, le preguntó. “¿Cómo me voy a casar? Si estoy enamorada de ti, Salvador”, se sinceró Gracia.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.