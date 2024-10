Felipe Arosemena está DESTROZADO luego de ser plantado en el altar por María Gracia Rizo Patrón. La hija de Techi no podía seguir mintiéndose a ella misma y al resto sobre sus verdaderos sentimientos y huyó del lugar donde se iba a realizar la boda.

Por eso, su papá José Antonio bajó a dar la cara y enfrentar a Felipe. “Gracia decidió no casarse. De verdad lo siento Felipe”, aseveró el hombre. “Pero si no quería casarse, ¿por qué no me lo dijo antes? Se lo pregunté mil veces. Nadie le puso una pistola en la cabeza para que se casara”, sentenció el joven.

Felipe estaba en un trance, donde lo único que se cuestionaba a sí mismo era el motivo por el que María Gracia no le importó perder toda su relación. “No lo puedo creer. ¿Por qué me hizo algo así?”, se cuestionó. “Mira ya van a tener la oportunidad de entender qué fue lo que pasó. Lo único que te puedo decir es que esta pena que estás sintiendo se te va a pasar”, lo consoló José Antonio.

Sin embargo, el joven no aguantó más tiempo en el lugar y huyó en su auto.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.