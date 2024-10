Este viernes 11 de octubre se transmite el nuevo episodio de “Pituca sin Lucas“. María Gracia Rizo Patrón abandonó raudamente la iglesia en la que se iba a casar con Felipe Arosemena. En el adelanto del episodio, se confirma que la joven llegará corriendo a los brazos de Salvador Gallardo.

“¡Salvador, no me casé, no me casé, no me casé!”, gritó la hija de Techi en medio de la emoción por reencontrarse con su vecino, aún vestida de novia.

En tanto, Micaela Gallardo, al enterarse de la boda fallida de Felipe, intentará buscarlo para darle consuelo. “Felipe, sé que no es el mejor momento, pero, cuando quieras hablar con alguien, llámame, ¿sí?“, le escribirá por mensaje de texto.

Mira AQUÍ el nuevo episodio de “Pituca sin Lucas” EN VIVO

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.