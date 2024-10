Después de la larga conversación que tuvieron María Gracia Rizo Patrón y José Antonio, su padre llegó a la conclusión de que si su hija no se quiere casar, no tiene porqué hacerlo. “Papá, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago?”, preguntó Gracia, muy ansiosa.

“Es que como voy a hacer esto, soy una tonta. Me tengo que casar”, comenzó a repetirse así misma antes de que sucediera lo peor. “No, Gracia. Si no te quieres casar, no te casas, punto. Déjamelo a mí, para eso son los padres”, sentenció su papá.

La muchacha estaba muy avergonzada y no sabía qué hacer, pero su padre se encargó de tranquilizarla. “Anda a la casa, date un baño caliente y descansa”, respondió. “Nada es tan grave en la vida. Todo se supera y se olvida”, agregó el empresario.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.