María Gracia Rizo Patrón está muy angustiada en el carro y José Antonio no dejó que esto pasara por desapercibido. Tras ello, comenzó a preguntarle si todo estaba en orden, “Si algo te pasa me lo puedes decir, ¿qué tienes? ¿estás feliz?”, consultó.

Gracia no sabía que respuesta darle a su papá, pues no desea expresar lo que realmente siente. “¿Cómo que no sabes? Estás a punto de casarte, deberías de ser feliz”, acotó el aún esposo de Techi. Sin embargo, se niega a confesar que es lo que está pasando.

“A ver, hija. Escúchame. Hemos pasado momentos difíciles. Puedes confiar en mí, recuerda que siempre te voy a apoyar”, mencionó José Antonio, intentando que su hija entre en confianza. Finalmente lo logró y le dijo todo: “Es que papá, yo no estoy enamorada de Felipe”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.