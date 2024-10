José Antonio Rizo Patrón y Belén continúan su conversación acerca de lo que ocurre con Franco Gallardo. La muchacha intenta defender a su pareja contra todo pronóstico. “Franco no es así, yo lo conozco… Ellos ya estaban mal en su relación, pero yo no me metí a eso”, mencionó.

“Nos conocimos, nos enamoramos profundamente… Todo ha sido tan lindo, tan mágico”, agregó la jovencita, intentando que convencer a su papá. Sin embargo, parece que José Antonio no quiere dar su brazo a torcer, e incluso comparó esa situación con la de su madre. “Todos pensamos lo mismo al inicio, ahora mírame a mí y tú mamá”, sentenció.

“Ese es otro tema”, se defendió la jovencita. Tras ello, el aún esposo de Techi también quiso meter a Manuel Gallardo al tema, pero Belén le puso freno a todo muy rápido. “Creo que tú estás nervioso, porque se va a casar tú hija…. A mí todavía me tienes para rato”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.