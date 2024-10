María Gracia Rizo Patrón está muy nerviosa por la boda. La muchacha está algo incómoda por toda la situación y busca que desahogarse con su mamá. En medio de todo, le hizo una pregunta muy curiosa.

“Mamá, cuando yo esté en la iglesia y esté caminando al altar. ¿Me puedo quedar mirándote, por favor?”, preguntó la mayor de las Rizo Patrón. Techi se negó y respondió que la persona a la que tiene que mirar es a Felipe.

Es ahí cuando Gracia comienza a expresarle todas sus inseguridades. “No. Te juro que me muero de miedo. Yo sé que tú no me puedes agarrar de la mano, como cuando estaba en el colegio, pero quiero estar tranquila, por favor”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.