Este jueves 10 de octubre se transmitió el nuevo episodio de “Pituca sin Lucas”. En esta edición, María Gracia Rizo Patrón se mostró sumamente nerviosa por la boda con Felipe Arosamena. Incluso habló con María Teresa Rizo Patrón al respecto y le manifestó que desea estar acompañada en todo momento.

Mientras que todo esto estaba sucediendo, Micaela Gallardo conversaba con su padre respecto a la boda. Antes de que se retire, le pidió que por favor le entregue una pequeña carta que le había escrito a Felipe. Eso sí, le advirtió que no leyera nada.

Micaela estaba preparando lo que sería su declaración de amor y Salvador Gallardo veía por la ventana cómo María Gracia ingresaba al auto con su vestido de novia. El muchacho intentó con tener con tristeza y sin decir ni una sola palabra, sólo atinó a mirarla.

Esto a Gracia le generó mucha ansiedad y comenzó a ponerse mucho más nerviosa de lo habitual. José Antonio se dio cuenta de la actitud de su hija y realizó algunas preguntas sobre si realmente quería casarse. Después de tantas idas y vueltas, la mayor de las Rizo Patrón finalmente confesó que no está enamorada de Felipe.

Tras ello, su padre decidió que lo mejor era que no se casaran. Es así como le dije a Gracia que él se ocuparía de todo con tal de que no viviera una boda que no era de ensueño. Minutos después, fue con Felipe y le dio la terrible noticia.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.