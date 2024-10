Micaela Gallardo está muy preocupada por el paradero de Felipe Arosemena, luego de ser abandonado en el altar por María Gracia Rizo Patrón. Por eso, la joven recurrió a su hermano Franco para averiguar dónde está refugiado tras el desplante.

“Felipe ya me contestó, pero no me quiere decir dónde está. Si tú (Franco) lo llamas, de repente a ti sí te dice. Sonaba bien picado, me preocupa que le pase algo”, le pidió la estudiante de medicina.

Al verla desesperada, su hermano aceptó y se comunicó con Felipe por teléfono. El novio respondió la llamada y le dio la dirección. “Mica, te la paso por WhatsApp”, le aseguró Franco tras colgar.

En ese instante, Micaela le pidió las llaves de la camioneta a su papá Manuel Gallardo para ir a buscarlo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.