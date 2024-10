Micaela Gallardo averiguó dónde estaba Felipe Arosemena y no lo dudó ni un segundo antes de agarrar las llaves de la camioneta de su padre e irlo a buscar. Una vez en el bar, la joven corrió a verificar cómo estaba su amigo tras ser abandonado por Gracia Rizo Patrón en el altar. “No te voy a dejar solo, ni lo sueñes”, le prometió.

Pero el joven quería estar solo. “Si se cancela el matrimonio, igual los novios se tienen que emborrachar, ¿no? Gustavo, otro por favor”, pidió el novio. “¿Hace cuánto estás acá?”, preguntó curiosa la joven, pero no recibió una respuesta concreta.

Ella intentó sacarlo del lugar para que descanse, pero Felipe se derrumbó en los brazos de su amiga. “Soy un imbécil, porque soy un cobarde, un predecible y un aburrido. Me siento pésimo, Micaela. Quiero desaparecer. ¿Por qué Gracia me tuvo que hacer eso? Yo me moría por ella. Te juro que yo me moría por Gracia”, dijo con la voz entrecortada.

Y, por su lado, Micaela no tenía una respuesta clara para él. “No sé (por qué las personas que uno quiere te tienen que hacer tanto daño). Te juro que me encantaría saberlo. Pero mira, dentro de todo, es bueno que Gracia haya sido valiente y en el último minuto no se haya casado sin estar enamorada”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.