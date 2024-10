Goyito consiguió que Génesis deje de lado sus creencias religiosas y se entregue a él antes de contraer matrimonio. Sin embargo, la situación se salió de control y todo terminó MAL.

La joven llegó hasta la casa de Conchita para tener una cita con su pareja, y él había preparado un ambiente sumamente romántico. Pero todo empezó a derrumbarse desde que Génesis le pidió ver una película del Señor antes de pasar a la cena.

Y Goyito se desanimó por completo. Por eso, al llegar a la habitación de él, se sinceró con su pareja: “Ay, Génesis, ven acá. Mira, tú estuviste tan concentrada con todo esto de la prédica que yo me quedé sin palabras, sin energía. Entonces se me enfrió la sopa, tú me entiendes, ¿no?No sé lo que pasó, pero que pasó, pasó”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.