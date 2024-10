Techi De La Puente y Manuel Gallardo estaban protagonizando un romántico momento desde los balcones de su habitación, hasta que fueron interrumpidos por la presencia de José Antonio Rizo Patrón.

La pareja estaba comentando el fracaso de la boda de Gracia con Felipe, aunque Manuel se mostró optimista en que fue la mejor decisión para la joven. “Qué linda tu chiquita. Afortunadamente ahora no hay que casarse si no hay amor; uno se tiene que casar con quien quiere de verdad, no con quien le conviene o con quien tiene que estar”.

Y, cuando estaban hablando que tanto madre e hija habían caído “hechizadas” por los Gallardo, la pareja fue interrumpida por José Antonio. “¿Tomando aire, Techita? Bueno, está bonita la noche, ¿no? Y estos balcones resultaron súper prácticos. Podríamos tomarnos un aperitivo los tres”, dijo irónicamente.

Manuel se mostró incómodo con la situación, así que decidió retirarse a su habitación. Una vez a solas, Techi le reclamó a José Antonio por su actitud.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.