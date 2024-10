Franco Gallardo cometió un ERROR al hablar de más frente a José Antonio Rizo Patrón, el padre de su enamorada Belén. El joven aseguró frente al hombre que su hermana Micaela estaba cuidando de Felipe Arosemena, el novio al que Gracia dejó plantado en el altar.

Al escucharlo, José Antonio le pidió explicaciones al enamorado de su hija, así que a él no le quedó más opción que sincerarse: “Ambos estudian medicina en la misma universidad. Él es asistente de un curso y al inicio se llevaban terrible, pero después a Micaela la persiguieron los tombos en una marcha, se le hizo un corte horrible, él la llevó al hospital, pero como no la atendían, después la llevó a la clínica y desde ahí se hicieron amigos”.

Pero la explicación no convenció a José Antonio, porque habían cabos sueltos. “A ver, y si son tan amigos, ¿por qué tu hermana no fue al matrimonio? Eso es algo que no entiendo”, refutó. Y Franco tuvo que mentir para salir del tema: “No, cero problemas. Lo que pasa es que a Mica no le vacilan mucho las iglesias, es que a nosotros no nos criaron en una religión y esas cosas, pero igual iba a ir a la fiesta”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.