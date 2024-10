Conchita se ofreció a llevar a Génesis a su casa, tras pasar la tarde junto a Goyo a solas en la casa que comparten junto a Enrí. Pero, la mujer tenía un plan: arruinar la relación entre ambos.

En un primer instante, Conchita le recalcó a Génesis que NO era correcto pasar tiempo a solas junto a Goyo antes de contraer matrimonio. “¿Qué opinaría tu papá de saber que has estado en mi casa encerrada con el Goyo disque viendo una película?”, le cuestionó.

Pero no solo fue eso. Una vez que Génesis, incómoda por la situación, se bajó del carro, Conchita le lanzó una BOMBA: “Génesis, una cosita, me olvide, me parece que es importante que sepas: Goyo está casado y tiene 3 hijos. Eso nada más, nos vemos”. Entonces, ¿Conchita está celosa?

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.