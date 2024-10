Micaela Gallardo ESTÁ SEGURA que Felipe Arosemena podría, en un futuro, enamorarse perdidamente de ella. La joven se convirtió en el pañuelo de lágrimas del joven, tras ser plantado el día de su boda con Gracia Rizo Patrón.

La hija del “Tiburón” no lo iba a dejar solo y lo sacó del bar donde bebió mucho. Y, al verlo dormido en el asiento trasero de la camioneta familiar, se confesó: “Bueno parece que voy a tener que entrar en tu inconsciente. Me gusta Micaela. Ella es mi verdadero amor. Micaela es linda, divertida. Y, aunque sea un pituco conservador, bastante de derecha y no marcha por las injusticias, ella siempre me va a querer”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.