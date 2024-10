La Cocó fue atacada a arañazos y jalones por Sandrita en medio del salón del baile al que había ido con Don Bernardo para pasar una velada romántica. Así que, una vez en casa, la adulta no dudó en desahogarse con su nieta Belén.

“Querían quitarme mi dignidad. Fui atacada por una psicópata”, aseveró la Cocó, revisando los arañones que tenía en los brazos.

Y eso no fue todo porque la adulta ASEGURÓ que le pedirá a Techi que despida a Sandrita como empleada del hogar. “Quiero a esa mujer bien lejitos de acá. Se me echó encima para atacarme y yo se lo dije a tu mamá. Se lo dije muchas veces, esa mujer es de cuidado, pero que no me hizo caso me dijo que yo estaba loca”, sentenció.

Asimismo, la abuela de las Rizo Patrón se mostró firme en la decisión de alejarla por completo de su vida. “La loca es ella. Si las cosas continúan así, voy a pedir una orden de resguardo policial, un sereno 24 horas en la puerta y una orden de restricción para esa loca”, aseveró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.