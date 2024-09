La pequeña María Piedad Rizo Patrón no consideraba buena idea que su mamá Techi, al seguir casada con su papá José Antonio, se vaya un día completo SOLA con el vecino Manuel Gallardo. Y, al preguntarle al respecto, la menor se enteró de la PEOR noticia.

“El tío Manuel es muy distinto a mi papá, ¿no?”, le preguntó Piedad a Techi. Al no poder ocultar sus sentimientos, Techi respondió: “Sí, son bien distintos. ¿Qué me quieres preguntar?”. “Creo que a mi papá no le gustaría que tú vayas sola con otro hombre”, sentenció la pequeña.

En ese momento, a Techi no le quedó más opción que hablar con la verdad: “A ver amorcito: tu papá y yo estamos un poquito distanciados. Distanciados como pareja”. Y Piedad respondió: “Sí, pero cuando salga de la cárcel, volverán a estar juntos, ¿verdad?”.

Y la mujer optó por no dejar ni un cabo suelto: “No creo hija. Nos vamos a divorciar“. Esa confirmación rompió el corazón de la pequeña Piedad, quien recurrió a los brazos de su madre en busca de consuelo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.