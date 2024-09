Belén Rizo Patrón estaba hablando con Franco Gallardo acerca el amorío que viven María Teresa y Manuel Gallardo. Sin embargo, ninguno de los esperó que María Piedad estuviera cerca y alcanzara a escuchar parte de la conversación. “¿De quiénes están hablando?”, preguntó muy sorprendida.

Ambos se pusieron muy nerviosos, pero intentaron voltear la torta rápidamente. “De nosotros pues, de quiénes más”, mencionó Franco. Piedad no creería en sus palabras y lo llamó mentiroso. “Pero si yo escuché que dijeron algo sobre mi mamá, no me mientan”, sentenció.

Belén y Franco comenzaron a decir cosas sin sentido con tal de que Piedad no descubre la verdad que tanto oculta Techi. Pero la más pequeña de la casa no les creyó en lo absoluto. “Estoy tan chica, así que ya no me mientan. Esta historia está bien rara”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.