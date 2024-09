Belén Rizo Patrón salió algo nerviosa de la conversación que tuvo con su papá en la cárcel. La jovencita todavía no quiere hablar del tema con Franco Gallardo, pero le dejó en claro que está muy agradecida. Otro tema que le preocupa, es lo que va a pasar cuando su padre salga de prisión.

Esto se debe a que Techi no piensa regresar con José Antonio. “Todavía estoy como que un poco nerviosa por lo último que me dijo… Que cuando salga de la cárcel todo será como antes y que volvería con mi mamá, pero sé que mi mamá no va a volver con él”, sentenció.

Franco, aún no sabe que Manuel Gallardo y María Teresa están en amoríos, por lo que tenía que preguntar a qué se refería: “¿Por qué no?”. Es ahí cuando Belén le revela la verdad del asunto. “Porque mi mamá está enamorada de tú papá”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.