Belén Rizo Patrón llegó a la cárcel para visitar a su papá. Después de pensarlo mucho, finalmente decidió que quería escuchar su versión de la historia para saber si perdonarlo o no. “Papá, por favor dime, necesito saber por qué nos abandonaste”, preguntó. Sin embargo, José Antonio no quiso dar mayores detalles. “Belén, tenemos muy poco tiempo”, sentenció.

Por su parte, Belén le dejó en claro que no podrá perdonarlo si es que no aclara la situación. “Si no me explicas ahora, nunca podré dejar de juzgarte”, comentó. “Bueno, así es el mundo de los negocios. A veces uno tiene traspiés”, comentó de forma muy descarada. “Explícame, necesito entenderte del corazón, sino nunca te voy a perdonar”, expresó Belén.

Al notar que podría perder a Belén así como a María Gracia, decidió que era mejor contarle un poco más sobre lo sucedido: “Me metí en un círculo vicioso y después no supe cómo salir. Tú no te enredes con esto… De hacer negocios para ganar plata. Bueno, al final terminé perdiendo todo”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.