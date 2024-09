Belén Rizo Patrón prometió NO visitar a su papá José Antonio en la cárcel porque sentía que había abandonado a su familia, y eso no podía perdonarlo. Pero, tras pensar en cómo la estaría pasando él solo encerrado entre reja, cedió su orgullo y fue hasta el recinto penitenciario para saludarlo.

“Pensé que jamás ibas a venir”, fue lo primero que le dijo José Antonio a su segunda hija cuando la vio frente a frente en la sala de visitar de la cárcel. “Pensaba lo mismo, pero aquí estoy”, puntualizó la joven.

Pero, Belén también le dejó en claro a su padre que no podía perdonar el abandono tan fácil. “Cuando Picky se perdió y vinimos a buscarla, me dio muchísima pena pensar que estabas aquí dentro. ¿Lo has pasado muy mal?”, le preguntó consternada.

Para calmarla, José Antonio le respondió: “No, no, Estas son las mejores vacaciones que he pasado en mi vida. Mira, no suena el teléfono, no tengo que responder emails, nadie me molesta. Esto es como un retiro espiritual. Olvídate”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.