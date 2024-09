María Gracia Rizo Patrón salió corriendo a la casa de su prometido Felipe Arosemena ni bien se dio cuenta del grave error que había cometido su padre José Antonio al estafar a los padres de su futuro esposo.

Ni bien entró en la casa de su prometido, Gracia le pidió disculpas. “Pipo, perdóname, perdóname por favor. Reaccioné horrible contigo”, se lamentó. Pero él, de manera comprensiva, le respondió: “Amor, no tengo nada que perdonar”.

Aunque, eso no evitó que Gracia aún se sienta mal por el accionar de su padre con el dinero de sus futuros suegros. “Es que fui a ver a mi papá y fue horrible. Fue súper heavy porque no quiso asumir absolutamente nada y me muero de la vergüenza contigo, con tus papás”, agregó la joven.

Pero la conversación no quedó ahí. María Gracia se mostró más decidida de lo que quiere para su futuro, así que le hizo una propuesta a Pipo: “Tengo la decisión tomada. Quiero que nos casemos la próxima semana”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.