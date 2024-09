La pequeña María Piedad llegó corriendo hasta los brazos de su padre José Antonio Rizo Patrón, luego de varios días a la espera de ese gran abrazo. La menor se emocionó al tener su esperado reencuentro con papá en la cárcel.

“¡Papito! Hace tiempo que no te veía de cerquita. No te pongas a llorar papá que ya estoy aquí. Costó, pero llegué”, dijo Piedad tiernamente. Aunque, la pequeña también confesó su escape de casa: “Tenía mi tarjeta de Metropolitano y todo, pero me perdí y se hizo de noche, felizmente que me regresé en un taxi bueno, pero antes me quería llevar un señor que me dio miedo”.

Esta declaración preocupó a José Antonio, quien le suplicó que no vuelva a ponerse en peligro. “Picky escúchame, no puedes hacer eso. Tienes que prometerme que nunca más te vas a escapar. Hay gente mala, muy mala y yo me muero si te pasa algo”.

La menor de las Rizo Patrón aceptó. “Sí, te lo prometo papi, yo se lo prometí a mi mamá, a mi abuela, a mis hermanas”, aseguró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.