María Teresa De La Puente recibió insólita propuesta de Manuel Gallardo, en la que dejó a entrever que quiere una cita con ella en el hotel. Sin embargo, no fue tan claro, pues Techi tuvo que asegurar que recibió el mensaje correcto. “¿Me estás invitando a un hotel? Contéstame”, consultó.

Manuel no quería ser tan directo, así que trató de afirmarlo de la forma más prudente posible. “Mira tú y yo salimos. Nos vamos por ahí y ya”, expresó de forma muy coqueta. Al ver que no estaba del todo convencida, hizo lo propio para que accediera a su plan. “Además, Techi. Ya estamos grandes, tampoco es tan grave”, manifestó.

Sin embargo, parece que Techi todavía no está lista para dar el siguiente paso en la relación. “Bueno, yo no soy así. Sólo he tenido un hombre en mi vida y ahorita tengo tantos problemas que no puedo estar pensando en eso”, dijo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.