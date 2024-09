María Gracia Rizo Patrón vivió un momento bastante intenso cuando visitó a José Antonio y lo enfrentó por estafar a la familia de Felipe Arosamena. Llegó a la puerta de su casa y se quebró. De pronto Salvador Gallardo entró en escena y le dio un abrazo reconfortante. “Por favor, no me sueltes”, dijo la jovencita.

El muchacho le estaba dando un apoyo incondicional, pero le preocupó que Pipo apareciera en cualquier momento. “Jamás, pero no creo que sea una buena idea que nos vean aquí”, mencionó. Sin embargo, parece que a ella no le importó nada en ese momento, por lo que el hijo de Manuel pidió que le diera más detalles de lo sucedido.

“Mi papá estafó a los papás de Felipe. Al parecer mi papá no tiene límites… Me duele”, mencionó llorando. Luego de consolarla, Salvador le contó que había ingresado a la universidad y le hizo una insólita pregunta: “¿Por qué no te decides y te quedas conmigo? ¿Por qué te tienes que casar con el doctorcito?”, preguntó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.