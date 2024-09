Techi De La Puente y Manuel Gallardo protagonizaron un romántico momento desde los balcones de sus respectivas habitaciones. El “Tiburón” no perdió la oportunidad para seguir enamorando a su vecina, así que le tendió un tierno regalo.

El presidente de la Asociación de Trabajadores del Terminal Pesquero le había comprado un ramo de flores a Techi. Pero, no sin antes hacerle una sugerente y romántica propuesta. “¿Sabes lo que nos hace falta? Un paseíto tú dices que te gustaba caminar por la playa, ¿verdad? Entonces podemos ir un día de estos, la noche está bonita, la luna y traje algo más”, sugirió Manuel.

Pero, Techi solo se centró en el regalo por unos segundos. “Gracias, están lindas”, añadió.

Aunque Manuel insistió: “Entonces, ¿qué dices? ¿Nos vamos de paseo a la playa? Tú me dijiste no que querías caminar por la arena, así nos vamos tú y yo solitos, podemos ir a Pucusana, fuese lejos, cerca, donde sea, hasta pasear en bote podemos”. “Mira, ahora no puedo, pero otro día sí te prometo que voy a ir contigo”, respondió Techi sinceramente.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.